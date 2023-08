Als Läufer bin ich ein Späteinsteiger. Regelmäßig laufe ich erst, hier sträubt sich die Tastatur, seit Dezember 2022 – dies aber sehr regelmäßig. Und es ist diese Regelmäßigkeit, von der ich seitdem nicht mehr loskomme.

So exzessiv ich zuvor bei anderen Dingen war (klassischer Suchtcharakter), so ausdauernd bin ich jetzt beim Laufen. Das ist wichtig. Von ausgerechnet Boris Johnson ist mir dieser launige Satz in Erinnerung geblieben: »Don’t be fat in your fifties!«. Aus gesundheitlichen Gründen, versteht sich.