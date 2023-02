Gefühlte Unbesiegbarkeit

400 Kilometer in 31 Tagen, das sind knapp 13 Kilometer pro Tag. Für mich klang das furchtbar viel. In der Gruppe, mit längeren Läufen am Wochenende und auch mal einem Ruhetag unter der Woche: nicht mehr ganz so furchtbar. Immer noch viel. Aber wir liefen, und liefen, und liefen, und gaben uns High-Fives, und viele Stunden später stand da wirklich diese Zahl: 400 Kilometer.

Ausgedacht haben sich diesen Wahnsinn die Läufer einer Crew in Amsterdam, die Running Junkies . Das Ziel: In der Gruppe möglichst viele Kilometer laufen, mehr als andere Crews. Im ersten Jahr, 2016, notierten die Junkies die Läufe noch in einer Exceltabelle. Mittlerweile zählt eine Website automatisch, was die Teilnehmenden in der Fitness-App Strava an Kilometern sammeln. Programmiert hat sie einer der Tide Runners in seiner Freizeit.