»Den Anfang habe ich in einem Laufkurs (von 0 auf 21 km) in Vorbereitung auf den 2. Altenburger Skatstadtmarathon gemacht. Es war beeindruckend, wie ich von Woche zu Woche besser wurde. »Offenbarungen« wurden mir zuteil. Zum Beispiel, dass es gar nicht nötig ist schnell zu laufen, sondern einfach so langsam und angenehm, dass der Atem weiter fließt. War das cool. Es tat nicht mehr weh. Seitenstechen einfach weg. Warum hatte mein Sportlehrer uns so was nicht beigebracht?« von Chris