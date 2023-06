58 Gründe, warum man mit dem Laufen anfangen sollte

Aber wenn etwas so diametral entgegengesetzte Reaktionen auslöst, werden Journalistinnen und Journalisten neugierig. So ticken wir. Ich habe mich also gefragt: Wenn meine Leserinnen und Leser so unterschiedlich reagieren, scheint es ja viele Gründe zu geben, warum jemand laufen geht. Und tatsächlich: Wer die einfache Frage »Warum gehen Menschen joggen?« in eine Suchmaschine eingibt, landet schon nach zwei Klicks bei »mindestens 58 Gründen«, warum man mit dem Laufen anfangen sollte. Und die sind zumindest vielfältig:

Man kann es immer und überall machen.

Laufen ist ein günstiges Hobby.

Laufen bedeutet Freiheit.

Laufen baut Stress und Aggressionen ab.

Laufen ist ein Kalorienkiller.

Beim Laufen überwindest du immer wieder deine Grenzen.

Wegen der Verpflegung nach dem Wettkampf.

Laufen stärkt Knochen, Gelenke – und die Disziplin (!).

Laufen hält dich jung, sexy und macht dich klüger.

Läufer sind die besseren Liebhaber und haben einen eisernen Willen.

Ich erspare Ihnen die ganze Liste. Sie werden schon wissen, aus welchem der genannten Gründe Sie laufen.