Ich hatte damals gerade mit dem Laufen begonnen, war 27 und von Wittig begeistert. Also besuchte ich ihn in Dortmund, wollte wissen, wer dieser Mann ist, der im hohen Alter noch immer läuft und auch noch so schnell. Wir sind damals ein paar Intervalle durch ein Waldstück gelaufen, immer einen Kilometer in etwa vier Minuten; Wittig konnte sich dabei sogar noch ganz gut unterhalten.