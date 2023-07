Zum Autor

Jan Göbel, geboren 1990, Sportredakteur. Zum Laufen gekommen, nachdem er sich zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen hatte und sich bei Kontaktsportarten wie Fußball nicht mehr so sicher und stabil fühlte. Hat sich dann schnell in das Laufen verliebt - in die frische Luft, die vielen verschiedenen Strecken durch Städte, Wälder und Wiesen, die Events, die Zeit mit sich selbst, die schnellen Fortschritte, das Körpergefühl. Sein schönster Lauf war ein Halbmarathon auf Hawaii (Honolulu), an dem er spontan während eines Urlaubs teilnahm - bei Kilometer 14 ging die Sonne auf, die Surfer lagen im Wasser, es war wunderschön und man merkte nicht, dass es schon am frühen Morgen wahnsinnig heiß war.