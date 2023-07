Zum Autor

Sven Christian (*1967) ist bekennender Lauf-Junkie. Wochen in den letzten 5 Jahren ohne einen Kilometer Laufleistung = 0. An Tagen ohne Laufen = eher schlechtlaunig. Er wird im Herbst seinen 20. Marathon laufen und damit alle sechs Major Marathons absolviert haben (Berlin, New York City, Boston, London, Tokio und Chicago). Und damit wohl einen Rekord brechen: Noch nie hat jemand so lange gebraucht, nämlich 41 Jahre. Drücken Sie ihm die Daumen!