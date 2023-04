Newsletter »SPIEGEL läuft!« »Überhole NIE einen Mann!«

Wie meistens hatte sie recht. Seither laufe ich. Einmal, zweimal oder dreimal die Woche. Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal in Hamburg den Halbmarathon gelaufen. Und habe deshalb Respekt für die Menschen, die sich wie am vergangenen Wochenende über die doppelte Distanz quälen. Freue mich, dass gefühlt ganz Hamburg auf den Beinen ist, um anzufeuern (unter anderem den geschätzten Kollegen Ole Reißmann, der hier ja ausführlich von seiner Vorbereitung erzählt hat). Staune, dass es Frauen wie Fabienne Königstein gibt, die neun Monate nach der Geburt ihres Kindes persönliche Bestzeit läuft. Schüttle den Kopf über die Doppel-Olympiasiegerin Sifan Hassan, die am gleichen Wochenende beim Marathon in London Pause macht, sich dehnt – und dann doch noch gewinnt.