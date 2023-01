Kräftigen, dehnen, verletzungsfrei bleiben

Hätte ich dieses Interview etwas früher geführt, hätte ich schon früher viel mehr Zeit in Kräftigungs- und Stabilisationsübungen investiert – da war ich eher nachlässig. Läuferin Steinruck sagt: »Oft fangen wir erst an, unsere Muskeln zu stärken, wenn sie schon zu große Probleme machen, und laufen dann unseren Problemen hinterher. Dabei nehmen solche Übungen nicht viel Zeit in Anspruch und können in ein kurzes Aufwärmprogramm integriert oder nach dem Lauf durchgeführt werden.«

Im Internet finden sich zahlreiche Videos mit sinnvollen Übungen für ein gutes Aufwärm- und Ausgleichsprogramm. Diese sieben Übungen finde ich gut. Aber wenn etwas wirklich weh tut, sollte man zum Arzt gehen.