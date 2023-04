Nichts.

So einfach ist es dann nicht, sonst wäre der Newsletter hier vorbei. Was Sie stattdessen in dieser Ausgabe erwartet: eine geheime Superkraft, unversiegbare Energie und das Beste zum Schluss.

Nach dem riesigen, ausverkauften Halbmarathon in Berlin ist der Ganze in Hamburg das zweite Highlight des Frühjahrs: flache Strecke, vorbei an Alster und Elbe, oft kühles Wetter, und Staffelläufer, die das Tempo anheizen.