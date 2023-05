Meine Kollegen Benjamin Knaack und Nina Golombek schreiben, dass die Sportumfänge groß sein müssten, um Gewicht zu verlieren. Damit ein Kilogramm Körperfett wegschmilzt, muss ein normal gebauter Mann einen halben Tag lang laufen, heißt es in dem Text . Und: Eine Joggingrunde im strömenden Regen? Verbraucht gerade mal so viel, wie eine große Tafel Schokolade oder ein Teller Nudeln an Energie einbringt.