Früher lief ich viel mehr im mittleren Tempo. Nun ermahnt er mich immer wieder daran, von den »leeren Kilometern« abzulassen, denn sie sind nur Zeitverschwendung. Stattdessen fordert er mich auf, eher polarisiert zu laufen: bei den langen Läufen im Schneckentempo durch den Park zu schleichen, aber dafür etwa einmal die Woche ein richtig fieses Intervalltraining einzulegen.

Ich hasse Intervalltraining, oh, wie ich es hasse! Aber es funktioniert. Ich fiebere ein wenig auf das Pling, wenn mein KI-Coach noch am Sportplatz auf der Smartwatch meine Wattzahl um ein, zwei Punkte hochschaltet. Ich gestehe: Das macht mich richtig stolz. »Chasing Power« wird dieser Anfängerfehler genannt, das Hecheln nach Bestätigung durch die Maschine. In der Pädagogik nennt man das »Teaching to the Test« , wenn also die Lernenden nur für Pisa oder Abi zu büffeln, nicht fürs Leben (oder, Gott bewahre, zum Spaß). Jedes Training wird so zu dem, was Informatiker »Feature Engineering« nennen, also eine Art Vorauswahl an Daten, die ich einspeisen will in das Modell.