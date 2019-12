Auslaufmodelle 2019: Diese Autos sterben aus

Optima

Das Sterben der Mittelklasse-Modelle aus Asien geht weiter. Kia zieht sich aus dem Segment zurück und lässt den Optima auslaufen. Zwar wurde in Korea bereits ein Nachfolger für das vor allem daheim und in Amerika sehr erfolgreiche Stufenheck präsentiert, doch in Europa soll die nächste Generation nicht mehr angeboten werden.