Die Autoneuheiten im November: Leistungsgesellschaft

Dacia

Auch der Papst geht mit dem Trend und steigt jetzt wieder in ein SUV. Allerdings beweist der Pontifex Maximus dabei einmal mehr Bodenhaftung und Volksnähe und schlägt alle Angebote der Premiumhersteller aus. Stattdessen lässt sich Franziskus jetzt in einem der billigsten Geländewagen am Markt chauffieren und hat sich deshalb für einen Dacia Duster als neues Papamobil entschieden.