Bilder der Woche: Vor der Katastrophe

Ramon Espinosa/ AP

Vorboten des Sturms: Möwen fliegen an einem Strand auf den Bahamas auf ein Auto zu. Das Foto wurde am 1. September aufgenommen, dem Tag, an dem Hurrikan "Dorian" auf die Bahamas traf. Mindestens 20 Menschen starben.



Sehen Sie alle Bilder der Woche auf unserer Themenseite.