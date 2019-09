Sturmschäden und Polizeigewalt: Es brennt

Ramon Espinosa/ AP

Ruhe nach dem Sturm: Valdimir Safford, ein Migrant aus Haiti, zündet sich in Abaco auf den Bahamas vor dem Schutt, das einmal sein Zuhause war, eine Zigarette an. Der Wirbelsturm "Dorian" war am 1. September über den Inselstaat hinweggefegt, dabei starben nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde mindestens 52 Menschen.