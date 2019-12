Bilder der Woche: Reich' mir die Tatze

Arun Sankar/ AFP

Dieses Schaumbad sieht vielleicht nett aus, ist aber kein Grund zur Freude: Im indischen Chennai spielt ein Junge am Strand mit Schaum, der aus Schmutzstoffen entstanden ist. Laut der Nachrichtenagentur AFP ließ die Umweltschutzbehörde des Bundesstaates Tamil Nadu Proben nehmen. "Es steht fest, dass es für die Leute nicht gut ist, sich in den Schaum zu begeben", sagte demnach der Wissenschaftler Pravakar Mishra vom Küstenforschungszentrum in Chennai. "Aber sie sehen die Risiken nicht."