Bilder der Woche: Rock'n'Roll

Olmo Calvo/ AP

Hoffnung in der Not: Eine Ärztin kümmert sich an Bord eines Segelschiffs der italienischen Nichtregierungsorganisation Mediterranea Saving Humans um eine schwangere Frau. Die Aktivisten haben in der vergangenen Woche 54 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet, durfte dann aber nicht in italienische Gewässer einfahren. Zuletzt gab es wieder mehrere vergleichbare Fälle. Italiens Innenminister Matteo Salvini steht für eine harte Flüchtlingspolitik. Eine Lösung, wie die EU mit Migranten aus dem Mittelmeer umgehen will, ist weiter nicht in Sicht.