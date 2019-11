Foto-Wettbewerb: Es gibt wunderschönes Wetter

Gareth Mon Jones/ 2019 Weather Photographer of the Year/ RMetS

Wenn die Natur den Pinsel in die Hand nimmt: Ein Wanderer, aus den Wolken ragende Berggipfel, im Hintergrund die Morgendämmerung. Diese malerische Situation in der walisischen Bergregion Snowdonia fing Gareth Mon Jones mit seiner Kamera ein. Unter dem Titel "Above my Expectations" gewann er damit den Wettbewerb "Wetterfoto des Jahres 2019" der britischen Royal Meteorological Society.