Tennis: Die erfolgreichsten Spielerinnen der Geschichte

Margaret Court / AP

1. Margaret Court: Mit 24 Grand-Slam-Titeln im Einzel ist die Australierin bis heute die Rekordhalterin. 1960 gewann Court im Alter von 18 Jahren ihren erste Titel bei den Australian Championship (seit 1968 Australian Open). Insgesamt sollte sie elf Mal in ihrem Heimatland triumphieren. 1963 siegte sie als erste Australierin in Wimbledon (insgesamt gewann sie dort dreimal). Je fünfmal gewann sie bei den späteren French Open und den US Open. 1970 gelang Court der Grand Slam - alle vier Grand-Slam-Titel innerhalb eines Kalenderjahres. Sie ist bis heute die Königin des Tennis.