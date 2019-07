Autoneuheiten im Juli: Einer stört die Protz-Parade

BMW

Als wäre der BMW X7 nicht schon protzig genug, bekommt er nun noch eine Pritsche - zumindest als Prototyp. Auszubildende haben den neuen Luxusgeländewagen anlässlich eines Firmenevents zum Pick-up umgebaut. Zwar fehlt bei allen deutschen Luxusmarken noch eine Premiumpritsche, die zumindest in den USA wohl Chancen hätte. Doch an eine Serienfertigung, so heißt es bei BMW, sei nicht zu denken.