Die Autoneuheiten im Juni: Kraftclub

Lightyear

Mit Strom von der Sonne will der Lightyear One schon im nächsten Jahr zum Elektroauto für die Langstrecke werden. Dank Solarzellen in der Außenhaut, die während der Fahrt oder beim Parken die Batterien auch ohne Steckdosenanschluss laden, soll die von einem Start-up aus Holland entwickelte Limousine trotz Akkus, die nur zwei Drittel so groß sind wie bei einem Jaguar i-Pace, auf eine WLTP-Reichweite von 725 Kilometern kommen und an sonnigen Tagen auch bis zu 800 Kilometer ohne Boxenstopp schaffen. Die Fahrleistungen sind mit einem Sprintwert von etwa zehn Sekunden für ein Elektroauto eher mager, dafür ist der Preis aber umso höher: Rund 140.000 Euro soll der Lightyear One kosten, wenn die erste Kleinserie kommt.