Die Bilder der Woche: Feuer und Eis

PETER DASILVA/ EPA-EFE/ REX

Brennender Baum: Starker Wind facht die Glut in einer brennenden Eiche im kalifornischen Windsor an. Seit Tagen brennt es in dem US-Bundesstaat. Rund 180.000 Menschen mussten wegen des sogenannten Kincade-Feuers ihre Häuser verlassen, mehr als 140 Gebäude wurden zerstört.