Gestohlene Kunst: Als die Mona Lisa verschwand

Mondadori/ Getty Images

Vincenzo Perugia war Dekorationsmaler - und stahl das wohl bekannteste Gemälde der Welt aus dem Louvre. Er schlich sich am 21. August 1911 in das Pariser Museum, löste das Bild aus dem Rahmen und steckte es unter seinen Kittel. Zwei Jahre lang behielt er es. Dann führte der Hinweis eines Antiquitätenhändlers die Polizei von Florenz in die norditalienische Provinz Como. Dort bot der Dekorateur Perugia das Gemälde zum Kauf an. Er wurde festgenommen und erhielt eine milde Strafe: ein Jahr Gefängnis. Angeblich hatte er das Bild gestohlen, weil es einer Frau glich, die er leidenschaftlich liebte.