Die zehn besten Filmjachten: Vrrroooom

Sunseeker International

Sunseeker: James Bond 007



Dass die Bond-Filmproduzenten gern auf britische Marken zurückgreifen, ist kein Geheimnis. In vier aufeinanderfolgenden 007-Filmen spielen insgesamt sieben Boote des Herstellers Sunseeker eine Rolle: Eine Superhawk 48 als Gefährt von Halle Berry in "Stirb an einem anderen Tag", eine Sovereign 17 mit Sunseeker- Gründer Robert Braithwaite als Chauffeur von Bond oder als Schurkenschleuder (Superhawk 34) bei einer spektakulären Verfolgungsjagd auf der Themse in "Die Welt ist nicht genug" (Foto oben).