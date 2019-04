Einkommen im Vergleich: Arme Kreise, reiche Kreise

imago images / Panthermedia

Blick über den Starnberger See auf die Gemeinde Tutzing: Der Landkreis Starnberg südwestlich von München bietet viele idyllische Postkartenmotive. Das macht ihn seit Langem für Großverdiener attraktiv. Mit 34.987 Euro lag das durchschnittliche verfügbare Einkommen pro Einwohner im Jahr 2016 so hoch wie nirgends sonst in Deutschland.