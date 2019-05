Abstimmung in den EU-Staaten: So wählt, jubelt und leidet Europa

Francisco Seco/ AP

Mobilisiert Das Interesse an Europa nimmt zu. In den allermeisten EU-Staaten gingen deutlich mehr Menschen an die Urnen als 2014. Ein Sprecher des Europaparlaments erwartete die höchste Wahlbeteiligung "seit mindestens 20 Jahren".