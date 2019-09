Fahrradzubehör auf der Eurobike: Wettrüsten, das Spaß macht

Knister

Knister Grill: Im Sommer noch mal mit dem Rad ans Wasser zum Barbecue - dafür hat ein Start-up aus München einen Grill entwickelt, der sich einfach am Rad transportieren lässt. Der Knister Grill ist so groß wie eine kleine Lenkertasche und hat auch Platz für Grillkohle und Fleisch. Am Flussufer lässt er sich auf die doppelte Größe ausziehen, damit auch fette Steaks Platz haben. Preis: ab 159 Euro.