Ferdinand Piëch: Bemerkungen, die einen Konzern bewegten

Marcus Brandt/ DPA

"Mein Name ist Ferdinand Piëch, und ich kandidiere für den Aufsichtsrat."



Am 7. Mai 2008 bei der Hauptversammlung des Autobauers Audi in Ingolstadt auf die Bitte eines Aktionärs, sich als Kandidat für den Audi-Aufsichtsrat doch einmal vorzustellen.