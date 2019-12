"Forbes"-Ranking: Das sind die bestverdienenden Sportler 2019

Johannes Eisele/ AFP

Platz 63: Die einzige Frau in dem jährlichen "Forbes"-Ranking der bestverdienenden Sportler der Welt ist die Tennisspielerin Serena Williams. Unter anderem mit Finalteilnahmen bei den Grand Slams in Wimbledon und bei den US Open soll sie in diesem Jahr insgesamt 29,2 Millionen US-Dollar angesammelt haben. Der Rest der Rangliste ist dominiert von Männern.