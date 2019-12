Streik in Frankreich: Tag der Massenproteste

GUILLAUME HORCAJUELO/EPA-EFE/REX

Züge stehen still, Schulen sind geschlossen, Flüge fallen aus: In Frankreich legt der Protest gegen die Rentenreformpläne von Präsident Emmanuel Macron das öffentliche Leben teilweise lahm. In Paris demonstrierten etwa diese Feuerwehrleute. Die massiven Streiks könnten zu einer der größten Herausforderungen für den Präsidenten werden.