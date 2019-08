Fotos aus dem Inneren der "Malizia II": Dieses Schiff bringt Greta Thunberg in die USA

Team Malizia

Der deutsche Profisegler Boris Herrmann wird Greta Thunberg ab Mitte August mit einer Segeljacht in die USA bringen. Dort will die Aktivistin an Klimademos teilnehmen und beim Uno-Klimagipfel in New York sprechen. 3000 Meilen geht es von England aus über den Atlantik. Die Überfahrt soll etwa 14 Tage dauern.