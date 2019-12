Tag der Entscheidung: Großbritannien hat die Wahl

Andy Rain/ EPA-EFE/ REX

Hundewetter am Wahltag: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird in Großbritannien im Dezember gewählt. Kalt war es an diesem Donnerstag, die Temperaturen lagen nur wenige Grad über null - so wie hier vor diesem Wahllokal in London. An vielen Orten regnete es, teils war sogar Schnee angekündigt.