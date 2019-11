Ausgezeichnete Fotos historischer Orte: Old but Gold

Sehnsuchtsbild: Heißluftballons schweben über der Landschaft Kappadokien in der Türkei. Die einzigartigen Felsformationen wurden 1985 in die Liste des Unesco-Kulturerbes aufgenommen. Das Foto von Eduardo Arteaga kam auf die Shortlist der Historic Photographer of the Year Awards, eines Fotowettbewerbs, der von der britischen Reiseführerplattform Trip Historic ausgerufen wurde.