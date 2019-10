Köln: Tausende demonstrieren gegen türkische Militäroffensive

C. Hardt/ imago images

Zwei Demonstrationszüge gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien haben sich am Samstagmittag in Köln mit insgesamt 5000 Teilnehmern friedlich in Bewegung gesetzt. In der Innenstadt ist für den Nachmittag eine gemeinsame Abschlusskundgebung geplant.