Lionel Messi: 700!

Ulmer/ imago images

Nummer 1: Espanyol Barcelona vs. FC Barcelona, Primera División, 16.10.2004, 0:1

Am 16. Oktober 2004 wurde Messi in der 82. Minute für Deco eingewechselt - es war sein erstes Pflichtspiel, im Alter von 17 Jahren, drei Monaten und 24 Tagen. Der Beginn einer großen Ära beim FC Barcelona.

Tore in der Saison: Ein Tor

Titel in der Saison: Spanische Meisterschaft

Besonderheiten: In seiner ersten Saison hatte Messi insgesamt neun Einsätze - nur zweimal stand er in der Startelf. Aller Anfang ist schwer.