Neuheiten der LA Autoshow: Strom oder Sport

Kia

Von wegen bigger is better. Kia backt in den USA jetzt kleinere Brötchen. Die Südkoreaner bringen den mit kaum mehr als vier Metern fast schon winzigen Geländewagen Seltos an den Start. Angetrieben von modernen Vierzylinder-Turbos erregt das betont jugendliche SUV nach Korea und Indien jetzt auch in Amerika viel Aufmerksamkeit.