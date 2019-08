Monterey Car Week: PS-Party in Pebble Beach

Tom Grünweg

Der Concours d'Elegance in Monterey ist eine der hochkarätigsten Oldtimerveranstaltungen der Welt, die längst auch von Herstellern als Bühne für ihre Markenhistorie genutzt wird. Mercedes-Benz brachte in diesem Jahr diesen SSKL Aero nach Pebble Beach. Der von einem 7,1 Liter-Motor angetriebene Koloss ist der originalgetreue Nachbau jenes Rennwagens, mit dem Manfred von Brauchitsch 1932 das Avus-Rennen in Berlin gewann. Dort begann nicht nur der Siegeszug der Aerodynamik, sondern auch die Geschichte der legendären Silberpfeile. Denn während die Berliner den Rennwagen despektierlich "Gurke" nannten, schwärmte der Radioreporter angesichts einer Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h vom "silbernen Pfeil".