Fotos und ihre Geschichten: Porträt der Welt

Was bewegt Menschen? Wie leben sie? Was treibt sie an? Der Bildband "Portrait of Humanity" zeigt 200 Porträts von Fotografen aus aller Welt, ausgewählt aus Zehntausenden von Einsendungen. Zum Beispiel Faso, ein Reiter und Profi im Voltigieren in Burkina Faso. "Ich war beeindruckt, wie leicht er das Pferd dazu brachte, sich hinzulegen, als wäre das Tier ein Schoßhund", schreibt Fotograf Iorgis Matyassy in dem Bildband.