Reisefotowettbewerb von National Geographic: Möwenstunde

Gewinner des Reisefotowettbewerbs des Magazins "National Geographic": Schauspielerinnen bereiten sich auf ihren Auftritt in der chinesischen Oper in Licheng vor. Der Fotograf Huaifeng Li hat immer wieder die Bewohner der künstlichen Höhlen, der Yaodongs, auf dem Löss-Plateau besucht und sie während ihres Alltags und ihrer Freizeit porträtiert. Für dieses Foto wurde er mit dem ersten Preis in der Kategorie Menschen ausgezeichnet.