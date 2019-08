Weltmeisterschaft der Berufe: Wer mauert die schönste Mauer?

Christian Thiele/ DPA

Junge Fliesenleger aus aller Welt messen sich bei der Weltmeisterschaft der Berufe, den "WorldSkills". Mehr als 1350 Teilnehmer aus rund 60 Ländern treten in 56 Disziplinen an. Die Wettkämpfe begannen am Donnerstag, am Dienstag werden die Sieger gekürt.