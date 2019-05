2. Bundesliga: Hier feiert Paderborn seinen Aufstieg

FILIP SINGER/EPA-EFE/REX

Der SC Paderborn ist zurück in der Bundesliga. Erst zum zweiten Mal in der Klubgeschichte werden die Paderborner in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen. Letztes Jahr stieg man als Zweiter der 3. Liga auf - nun gelang der Durchmarsch.