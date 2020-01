Ibrahimovics Rückkehr nach Mailand: Die Geschichte geht weiter

STR /AFP

Da ist er wieder: Zlatan Ibrahimovic landete am Donnerstag in Mailand, um bei der AC zu unterschreiben. Es ist das dritte Mal, dass der Schwede in der Lombardei Station macht. Zwischen 2006 und 2009 spielte "Ibra" bei Inter, zwischen 2010 und 2012 bei Milan. Nun soll er mit 38 Jahren die AC zurück zu altem Ruhm führen, in der Liga ist der Klub derzeit nur Elfter und verlor zuletzt 0:5 gegen Atalanta. Es ist denkbar, dass es die letzte große Station in seiner Karriere wird.