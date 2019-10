Siena International Photo Award: Bärenstarke Bilder

Susana Giron/ Siena International Photo Awards

Schaffen mit Schafen: Diese Aufnahme reichte Susan Girón beim Internationalen Fotografie-Wettbewerb von Siena ein und gewann in der Kategorie "Journeys and Adventures". Das Bild zeigt die Transhumanz in Spanien. Zweimal im Jahr treiben die Schäfer ihre Tiere durchs Land, auf der Suche nach saftigen Wiesen und guten Lebensbedingungen. Die Spanierin Girón begleitete eine der letzten Hirtenfamilien auf dem Weg vom Bergdorf Fátima in der Provinz Granada nach Navas de San Juan (Jaén): Antonio, Maria und ihre Söhne gingen in acht Tagen 200 Kilometer weit, unterwegs nächtigten sie in Wäldern und an Berghängen.