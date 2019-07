Sonnenfinsternis: Zwei Minuten Dunkelheit mitten am Tag

Cristobal Escobar/Agencia Uno/dpa

Tausende Menschen haben in Südamerika eine totale Sonnenfinsternis beobachtet. In Chile und Argentinien konnten sie am Dienstagnachmittag, Ortszeit, sehen, wie sich der Mond vor die Sonne schob und sie so verdunkelte.