Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht": Und jetzt: Alle!

Eva-Maria Repolusk/ SalzburgerLand Tourismus

Die Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf: 20 Kilometer nördlich von Salzburg erklang Weihnachten 1818 erstmals jenes Lied, das ein Welthit werden sollte - "Stille Nacht, heilige Nacht". Bis heute wurde das Lied in mehr als 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. Der Ort der Uraufführung, die Oberndorfer St. Nikolaus Kirche, existiert nicht mehr. An ihrer Stelle thront die Stille-Nacht-Kapelle. Jedes Jahr an Heiligabend stimmen hier um 17 Uhr Einheimische und Angereiste das alte Lied an - das wird live per Webcam übertragen.