Monarchie in Großbritannien: Die Thronfolge im britischen Königshaus

Chris Jackson/ Getty Images

Platz eins: Prinz Charles, geboren am 14. November 1948. Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip steht an der Spitze der Thronfolge - seit seine Mutter vor 67 Jahren den Thron bestieg. Nie zuvor in der Geschichte der britischen Monarchie trug ein Mitglied der königlichen Familie so lange den Titel des Thronfolgers wie Prinz Charles. Sollte er seiner Mutter eines Tages nachfolgen, wäre er der älteste Royal, der den Thron besteigt.