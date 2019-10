Der Wahlabend in Thüringen: Ein bisschen Jubel und viel Ratlosigkeit

Ralph Orlowski/ REUTERS

Die Hände zum Himmel: Als die ersten Prognosen zur Landtagswahl in Thüringen veröffentlicht wurden, war der Jubel bei der Linken riesig. Die Partei holte nicht nur ihr bestes Ergebnis in Thüringen, sondern überhaupt in einem Bundesland. Entsprechend war die Stimmung auf der Wahlparty in Erfurt.