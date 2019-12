Vierschanzentournee: Das sind die Anwärter für den großen Sprung

Diogo Baptista/ imago images/ ZUMA Press

Platz 10: Yukiya Sato

Der 24 Jahre alte Japaner ist ein Spätstarter. Sato holte 2018 die ersten Weltcup-Punkte, seitdem hat er sich kontinuierlich verbessert. Bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld gewann Sato mit dem Team Bronze, beim Sommer-Grand-Prix landete er im Gesamtklassement auf dem zweiten Platz. Im Schatten von Gesamtweltcupsieger Ryoyu Kobayashi kann sich Sato in Ruhe weiterentwickeln, nach seinem Weltcuperfolg in Nischni Tagil führt er das Feld der Außenseiter an.