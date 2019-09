Wahlen in Sachsen und Brandenburg: Windkraftvoll voraus

Sebastian Kahnert/dpa

Die CDU hat es doch nochmal in Sachsen geschafft: Zeitweise sah es im Wahlkampf so aus, als ob sie den Spitzenplatz bei der Wahl an die AfD abgeben müsste. Nach den abendlichen Hochrechnungen liegt die Partei vom bisherigen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) mit mehr als 30 Prozent ein paar Prozentpunkte vor der AfD. Doch wie geht es weiter?